Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu Dinçer Sümer (81) İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Sümer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı
GÜNDEM 09.09.2019, 19:14 09.09.2019, 19:16
DEVLET Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Dinçer Sümer'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı;
"Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski Edebi Kurul üyemiz, Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
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