Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti

DEVLET Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Dinçer Sümer'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı;

"Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski Edebi Kurul üyemiz, Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."