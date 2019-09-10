Usta oyuncu Süleyman Turan'ın ölümünde acı gerçek

YEŞİLÇAM'IN 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncusu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 83 yaşındaki Turan'ın evinde 2 gün önce öldüğü belirlendi.

2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLANDI

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Sinema ve sanat camiasından pek çok isim sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayımladı.

"TÜRK HALKI ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Turan'ın en yakın arkadaşlarından Kadir İnanırise CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanarak şunları söyledi: "Benim çok sevdiğim kıymetli bir arkadaşımdı. Birçok filmde beraber çalıştık. Onun dışında Süleyman Turan, Türk toplumuna verdiği katkılardan dolayı hepimizi çok onur kazandık. O her gittiği yerde güzel duygular saçan, güzel sözler söyleyen, herkesin sevdiği, hiç bir şeyi sorun yapmayan, hep içine atan, ressam, aktör, edebiyatçı, komple bir sanatçıydı. Biz onu çok seviyoruz. Hiçbir zaman ölmeyecek gönlümüzde. Türk halkı da onu hiçbir zaman unutmayacak."

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Gerçek adı Süleyman Başturan olan Yeşilçam'ın usta ismi 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Askerde gönüllü olarak katıldığı Türk Birliği ile Japonya'ya giden Turan, ilk sahne deneyimini Japonya'da Türk askerler arasında oynadığı bir piyesle yaşadı. Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Onlarca sinema filminde ve televizyon dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan ve çeşitli ödüller alan sanatçı, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım filmlerinin de senaryolarına imza attı.