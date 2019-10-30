Üst düzey atama! Tecrübeli gazeteci, TRT'nin tüm iletişimini yönetecek
Yaklaşık iki yıldır Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü İbrahim Eren'in danışmanlığını yürüten Masum Ekinci, TRT'nin tüm iletişimini yönetmesi için atandı.
YAKLAŞIK iki yıldır Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Genel Müdürü İbrahim Eren'in danışmanlığını yürüten Masum Ekinci, TRT'nin tüm iletişimini yönetmesi için atandı. Medya Radar'ın haberine göre, Masum Ekinci, kurumsal iletişimin yanı sıra 32 yıldır kesintisiz yayın hayatını sürdüren TRT Vizyon dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini de üstlenecek.
BERNA KÜREKÇİ ŞENDİR YÖNETİYORDU
Masum Ekinci'nin atandığı iletişim görevini daha önce de Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevinden ayrılarak TRT'ye geçen Berna Kürekçi Şendir yürütüyordu.
MASUM EKİNCİ KİMDİR?
Masum Ekinci, medya sektöründeki çalışma hayatına Günaydın Gazetesinde polis muhabiri olarak başladı. Çeşitli gazetelerde; Spor, Adliye ve Güvenlik alanlarında muhabirlik yaptı. Ardından Türkmenistan, Afganistan ve Rusya'da serbest gazetecilik yaptı.CNN Türk Televizyonunu kuran ekipte yer alan Ekinci, uzun yıllar bu televizyonda çalıştı, ses getiren birçok habere imza attı. 2003 yılında ABD'nin Irak'a karşı açtığı savaşa ilişkin gelişmeleri 4 ay Irak'ta kalarak canlı yayınlarla Türkiye'ye duyurdu.
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