Üst düzey 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

KONUYLA ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonlar kapsamında, 19 Temmuz 2017 tarihinde birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' kod adlı Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 adet Kaleşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.