Üsküdar’da sayım bitti sandıktan büyük sürpriz çıktı

İSTANBUL’da seçim sonuçlarına AKP tarafından yapılan itirazlar üzerine 16 ilçede geçersiz oylar 3 ilçede de tüm oyların sayılmasına karar verildi. Geçersiz oyların sayının yapıldığı Üsküdar’da yeniden sayılması işlemi sona ererken üç kurula yapılan itirazlar sonrası geçersiz oylarda herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Sandık sonuçlarını takip eden avukatlardan alınan bilgilere göre, Üsküdar’daki yeniden sayımda AKP’ye büyük bir sürpriz çıktı. İkinci kurul tarafından incelenmesi yapılan tutanaklarda Ekrem İmamoğlu’na 433 eksik oy yazıldığı, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a ise 442 fazla oy eklendiği tespit edildi.Durumun sandık görevlileri tarafından derhal tutanak altına alındığı ve toplamda 875 oyun Ekrem İmamoğlu’na geçtiği ifade edildi. Beklemedikleri bir sürprizle karşılaşan AKP cephesi İl Seçim Kurulun’a giderek sonuca itiraz etti. Yeniden sayım yapılıp yapılmayacağına İl Seçim Kurulu karar verecek.