Unutulduğu servis aracında ölü bulundu

İDDİAYA göre, öğrencileri sabah saat 09.00’da özel bir kursa bırakan servis aracı sürücüsü Mustafa A., aracı başka yere park ettikten sonra ayrıldı. Saat 15.00’de öğrencileri almak için aracı park ettiği yere gidip kapılarını açan Mustafa A., koltukların arasında yatan bir çocuk olduğunu gördü.
Servis sürücüsü, çocuğu hemen kucağına alıp aynı araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acilde doktorların müdahale ettiği çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada çocuğun kursa giden epilepsi hastası 5 yaşındaki Muhammet Sani Ç. olduğu öğrenildi. Ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Çocuğun servis aracında epilepsi nöbeti geçirdiği ve fark edilmediği için araçta kalarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.