Ünlü Youtuber Show TV'den tazminat mı kazandı? Show TV'den açıklama

SHOW TV'den yapılan açıklamaya göre; "Deli Mi Ne ismi ile Youtube kanalı üzerinden yayın yapan internet sitesinde yayınlanan video paylaşımlarında “3 defa haber bülteninde videolarını yayınlayan Show TV’ye karşı dava açtığı ve bu davanın neticesinde rekor bir tutarda tazminat ödenmesine karar verildiği” ileri sürülmüş ise de, bugüne kadar müvekkilimiz Şirket aleyhine açıldığı iddia olunan davaya ilişkin tarafımıza tebliğ edilmiş ne bir dava dilekçesi ne de yargılamanın safhalarına ilişkin başka bir bildirim bulunmaktadır. Açıldığı ve sonuçlandığı iddia olunan dava ile müvekkilimizin bir ilgisinin olması mümkün değildir. Nitekim yayınlanan son videoda da herhangi bir şekilde müvekkilimiz Şirket ismi anılmamıştır" denildi.