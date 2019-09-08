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Ünlü yıldıza taciz tepkisi

Yönetmen Woody Allen'ı tacizle suçlayan evlatlık kızı Dylan Farrow, oyuncu Scarlett Johansson'ın "İnanmıyorum" demesine sert tepki gösterdi

GÜNDEM 08.09.2019, 12:51 08.09.2019, 12:52
Ünlü yıldıza taciz tepkisi
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ABD'li ünlü yönetmen Woody Allenn ile eski eşi oyuncu Mia Farrow'un 34 yaşındaki evlatlık kızları Dylan Farrow, daha öne ağır bir suçlamada bulunmuştu.
 
Dylan Farrow, henüz 7 yaşındayken Woody Allenn'ın cinsel tacizine uğradığını iddia etmişti.
83 yaşındaki Woody Allenn'ın üç filminde oynayan Scarlett Johansson ise konuya dahil olarak, yönetmenin yanında yer aldı.
 
Scarlett Johansson, Dylan Farrow'un taciz suçlamasına iannmadığını söyleyerek, "Ben Woody'nin masum olduğuna inanıyorum. Yönetmenimi seviyorum, onunla her zaman çalışırım" dedi.
 
Farrow ise Scarlett Johansson'ın kendisini yalancılıkla suçlamasına sert tepki gösterdi.
 
Farrow, "Scarlett'in savunduğunu iddia ettiği meseleyi kavraması için daha çok yolu var. Yaşadıklarımızdan bir şey öğrendiysek, bu da 'masumiyetlerini koruyan' erkek avcılara kesinlikle sorgusuz sualsiz inanmak gerektiğidir" sözleriyle ünlü yıldızı eleştirdi.
 
Taciz suçlaması nedeniyle hakkında dava açılmayan Woody Allen, Mia Farrow'la birlikteyken aşk yaşadığı evlatlık kızı Soon Yi Previn ile 5 yıl sonra evlenmişti.
 

#Taciz
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