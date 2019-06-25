Ünlü tiyatrocu hakkında mahkeme kararını verdi

OCAK 2019'da tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı denetimli serbestlikle tahliye edildi. Masatçı, vicdani retçi İnan Süver'in serbest bırakılması amacıyla 2010 yılında sergilediği sokak gösterisi nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
'Halkı askerlikten soğutma' suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı serbest bırakıldı. Hakkında açılan dava sonucu, 1 yıl 6 ay hapis cezası alan tiyatrocu Nazlı Masatçı, cezası onanınca Ocak 2019'da İzmir Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti. Masatçı'nın bu cezayı almasına neden olarak, 2010 yılında tutuklu vicdani retçi İnan Süver'in serbest bırakılması amacıyla İzmir'de sergilediği sokak tiyatrosu gösterildi.
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yenikapı Tiyatrosu oyuncusu olan Masatçı, dün akşam saatlerinde (24 Haziran) denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Masatçı'nın serbest bırakıldığını kardeşi Orçun Masatçı, sosyal medya hesabından duyurdu.