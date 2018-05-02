Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
105261
ALTIN
172.666
DOLAR
4.0964
STERLİN
5.5845
EURO
4.9261
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Instagram'a yakında gelecek olan 6 özellik
Instagram'a yakında gelecek olan 6...

Ünlü televizyoncu siyasete atıldı, CHP'den aday adayı oldu

Ünlü televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı

Ünlü televizyoncu siyasete atıldı, CHP'den aday adayı oldu

Ünlü televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:41
Ünlü televizyoncu siyasete atıldı, CHP'den aday adayı oldu
banner404

GAZETECİ İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

 Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İrfan DeğirmenciCHPAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK "Sınır ötesi" için formül buldu
YSK "Sınır ötesi" için formül buldu
Son dakika! Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı çıktı
Son dakika! Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı çıktı
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim