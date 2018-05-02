Ünlü televizyoncu siyasete atıldı, CHP'den aday adayı oldu

GAZETECİ İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.
ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.
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