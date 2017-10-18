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Ünlü spiker, Baykal skandalından sonra hesabını kapattı

Twitter adresinden "Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti" yazan ünlü spiker Emre Tilev, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı

Ünlü spiker, Baykal skandalından sonra hesabını kapattı

Twitter adresinden "Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti" yazan ünlü spiker Emre Tilev, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:03
Ünlü spiker, Baykal skandalından sonra hesabını kapattı
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CNN Türk'ün spor muhabiri Emre Tilev, dün akşam paylaştığı  Deniz Baykal mesajıyla gündeme damga vurdu.

Tecrübeli spiker, "Çok üzgünüm. Türk siyasetinde bir kilometre taşıydı. Deniz Bakyal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum, çok üzgünüm. Bana gelen bilgi Cumhuriyet Halk Partisinin ve benim çok değer verdiğim sevgili  Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ YALANLADI

CHP Grup Başkanvekili  Özgür Özel,  Deniz Baykal'ın sağlık bilgileriyle ilgili aldığı son bilgileri paylaşarak şunu söyledi:

"Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."

HESABINI KAPATTI

Özgür Özel'in cevabının ardından Emre Tilev, attığı tweet'leri sildi, tepkilerin ardından da twitter adresini kapattı.

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Son Güncelleme: 18.10.2017 12:05
Anahtar Kelimeler:
Özgür ÖzelCumhuriyet Halk PartisiMilletvekili BaykalCHP Parti MeclisiDeniz Baykal
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