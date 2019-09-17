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Ünlü sözü Mantık kitabına girmişti, MEB'den jet hızında açıklama geldi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in söylediği "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözü Mantık kitabına basıldı. Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu kitabın öğrencilere sunulan eğirim materyali olmadığını söyledi.

GÜNDEM 17.09.2019, 12:48
Ünlü sözü Mantık kitabına girmişti, MEB'den jet hızında açıklama geldi
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ÜNLÜ türkücü Mahmut Tuncer'in akıllara kazınan "Halay sizi her yere götürür" cümlesi ve fotoğrafı Mantık kitabına girdi. Kısa sürede sosyal medyada olay olan görüntüler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

MAHMUT TUNCER MANTIK KİTABINA GİRDİ

Mahmut Tuncer'in tam sayfa fotoğrafı olduğu Mantık kitabında, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" cümlesi yer aldı.

MEB'DEN DERS KİTABI İDDİALARINI YALANLADI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada Mahmut Tuncer'in görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

YAYINEVİ BASKIDAN KALDIRILDIĞINI DUYURDU

Günay Yayınları tepki çeken kitapla alakalı Cumhuriyet'e açıklama yaparak kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını belirterek "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" dedi.

#Mantık #MEB #Mahmut Tuncer
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