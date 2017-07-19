Ünlü şarkıcıya 'seks tarikatı' suçlaması!

21 yaşındaki şarkıcı adayı Jocelyn Savage'ın ailesi, kızlarının 50 yaşındaki R.Kelly tarafından 2 yıldır 'zorla tutulduğunu' ileri sürerek, polise şikayette bulundu.

Özel dedektif tutan aile, R.Kelly'nin, Atlanta ve Chicago kentlerinde kızları dahil yaşları 18 ile 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığını' ileri sürdü. Ancak polis ve FBI, Jocelyn Savage'ın reşit olduğu ve kayıp iddialarını reddetmesinden ötürü şikayeti dikkate almadı.



"BEYİN YIKAMA FİLAN YOK"



R.Kelly iddiaları reddederken, Savage ise bir video hazırlayıp "Ben iyiyim. Beyin yıkama filan yok. Rehine değilim" ifadelerini kullandı.

