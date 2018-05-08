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Ünlü şarkıcı, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Türk Sanat Müziği'nin 'hanımefendi solisti' olarak nitelendirilen Özlem Ağırman, CHP'den aday adayı oldu

Ünlü şarkıcı, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Türk Sanat Müziği'nin 'hanımefendi solisti' olarak nitelendirilen Özlem Ağırman, CHP'den aday adayı oldu

08 Mayıs 2018 Salı 09:12
Ünlü şarkıcı, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
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2015 yılında da CHP'den aday adayı olan ancak aday listelerine giremeyen Özlem Ağırman, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1. Bölge'den yeniden milletvekili aday adayı oldu.
ONUR AKAY DUYURDU
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kaleme aldığı yazıda Özlem Ağırman'ın aday adayı olduğunu duyurup meslektaşına başarılar diledi.
"YOKSULLUĞU YENMEYİ BAŞARACAĞIZ"
İşte Ağırman'ın adaylık açıklaması: "Eşit olacağız, bir olacağız. Ezilenlerin yanında ve mağdurların meclisteki sesi, temsilcisi olacağım. Hedefim açlıkla, yoksullukla mücadeleye öncelik veren, eğitime, öğretime en yüksek pay ayıran çağdaş sosyal refah devleti için gerekli reform ve değişimlere öncülük etmek. İnanıyorum ki ülkemin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılma hedefi ve mücadelesi ben ve benden sonraki anneler, kadınlar tarafından da sonsuza dek sürdürülecektir. Toplumu, özellikle kadınları üretim sürecine katacağız. Üretimle artan Milli Geliri sosyal devletle daha adaletli olarak topluma dağıtıp, yoksulluğu yenmeyi başaracağız. Daha aydınlık ve refaha ulaşmış bir Türkiye hepimizin hakkı. Bu duygularla daha güzel bir dünyada çocuklarımızı uyandırmak dileğiyle, tümünüzü saygı ve sevgiyle selamlıyor, kucaklıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Türk Sanat MüziğiCHPÖzlem Ağırman
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