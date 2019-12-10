Ünlü sanatçı tutuklandı!
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı
GÜNDEM 10.12.2019, 17:41
Tunceli'de terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, tutuklandı.
SAĞLIK KONTROLÜNE GÖNDERİLDİ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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