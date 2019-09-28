Ünlü profesörden seferberlik çağrısı! Kampanya başlattı

İTÜ Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi, afet bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yetkililere 'deprem seferberliği' ilan etme çağrısı yaparken, konuya ilişkin imza kampanyası başlattı. Kadıoğlu'nun kampanyası 4 saatte neredeyse 60 bin kişi tarafından imzalandı. İstanbul'da beklenen büyük depreme dikkat çeken Kadıoğlu, "İstanbul'da er ya da geç büyük bir deprem olacağını biliyoruz. Gündelik işler arasında bu deprem için bir hazırlık yapamayız. Depremden en az zararla çıkabilmek için, hazırlık çalışmalarını bir seferberlik halinde yürütmemiz gerekiyor. Bu konu her depremde gündem olup sonra unutulmamaya bırakılacak basit bir konu değil" dedi.

"ULUSAL SEFERBERLİK BAŞLATMAMIZ LAZIM"

Marmara'da dört parça fay hattı olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, "1509'da bir parçası üzerinde deprem oldu, buna 'küçük kıyamet' denilmiş. Her 100 kişiden 5'i ölmüş… Şu anda ise nüfus yoğunluğu itibariyle depremin bugün tekrarlanması halinde ne canlar gideceği hesaplanamaz ama büyük bir kıyamet işareti gözüküyor. Türkiye'nin GSMH'nın üçte birinin yok edilmesi tehlikesi ile karşı karıya kalabiliriz. Büyük bir kaos yaşanıp büyük bir ekonomik sorun ortaya çıkacaktır. Bu nedenlerle böyle bir deprem için ulusal seferberlik başlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIMIZ BİNALAR GÜVENLİ HALE GETİRİLMELİ"

Kadıoğlu; seferberlikte neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı: – Yaşadığımız binalar güvenli hale getirilmeli. Yıkılmayı bekleyen bir sürü bina var, bir de bunun yanında satılmayı bekleyenleri de dikkate almamız gerekiyor. Bunları takasla işe başlamalıyız. – Okul, askeri ve kamu binalarının güvenliği için gerekli tedbirler alınmalı. Bunun için bir saatlik eğitim, bilgilendirme değil, esas beceri eğitimi ve tatbikat yapılmalı.

"İNSANLAR TEMEL İLK YARDIM BİLGİLERİNİ ÖĞRENMELİ"

– İnsanlar küçük yangınları söndürebilmeyi, kanamayı durdurmayı, elektrik ve su hatlarını kesebilmeyi öğrenmeli. Herkesin bu gibi temel ilk yardım bilgilerini öğrenmeleri zorunlu olmalı.Devlet bir anda 20 milyon kişiye müdahale edemez. Çünkü ölüm olayları ilk saatlerde gerçekleşiyor. – Halk depreme hazırlık ve temel afet bilinci, güvenli yaşam vb. konularda (CD, kitap, seminer, söyleşi, tiyatro vb. ile) sürekli eğitilerek bilinçlendirilmeli – Mahalle, sokak, site ve kurum-kuruluş bazında "Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)" şeklinde birimler oluşturularak halkın ilk yardım, yangın söndürme ve hafif arama kurtarma konusunda beceri sahibi olmasını sağlanmalı. – Mahalle bazında yaralı toplama, ilk yardım, sahra hastanesi, aş evi, barınma, toplanma, haberleşme, bağış dağıtımı, ailelerin toplanması gibi acil durum yolları ve alanlarının belirlenmeli/oluşturmalı ve bu yerler konusunda halkın bilgilendirilmeli.

"TATBİKATLAR YAPILMALI"

– Yılda en az iki kez mahalle bazında haberli, kurumlar bazında ise haberli/habersiz çeşitli seviyelerde tatbikatlar yapılmalı. – Afet sırasında kullanılabilecek okul, spor salonu gibi sağlamlığından ve güvenliğinden şüphe edilmeyecek binalar belirlenerek bu alanlarda ve parklarda acil durumlarda kullanılacak her türlü malzeme depolanmalı. – Tehlikeli binaların neden olabileceği can ve mal kaybı riskleri halka iyi anlatılmalı ve kentsel dönüşümle yapısal riskler mümkün olduğunca çok/yaygın ve çabuk azaltılmalı. (Dikkat! Yapı denetim sistemine ilave olarak belediye kontrollerinin de özellikle devam ettirilmesi gerekmektedir.) – Afet öncesi ve sonrasında valilik, büyükşehir belediyesi, STK gibi birimlerle kendi şehirlerindeki afet yönetimi çalışmalarını koordine edebilecek AKOM vb. bir birimin ve ekibi kurulmalı kapasitesi geliştirilmeli. – Yapılan çalışmalar konusunda halk duyurularla, toplantılarla, okul ve konut ziyaretleriyle bilgilendirilmeli. – Bütün bu çalışmalar, el yordamıyla ya da oradan buradan kopyala yapıştır şeklinde değil; uluslararası standartlara ve yeni yönetmeliklerimize uygun olarak hazırlanacak olan afet risk azaltma, afet müdahale ve afet iyileştirme planlarına göre yapılmalı.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİNİ DE SIRALADI

5353 Sayılı Belediye Kanunu'nun 53. Maddesi'ne de vurgu yapan Kadıoğlu, belediyelerin özellikle şu çalışmaları yapmakla yükümlü olduklarını belirtti: – Halkın depreme hazırlık ve temel afet bilinci, güvenli yaşam vb. konularda (CD, kitap, seminer, söyleşi, tiyatro vb. ile) sürekli eğitilerek bilinçlendirilmesi. – Mahalle, sokak, site ve kurum-kuruluş bazında "Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)" şeklinde birimler oluşturularak halkın ilk yardım, yangın söndürme ve hafif arama kurtarma konusunda beceri sahibi olmasını sağlamak. Konuyla ilgili bir de imza kampanyası başlatan Kadıoğlu, tüm halktan destek istedi.