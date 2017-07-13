Ünlü profesör ikizleriyle tatilde

PROF. Dr. Murat Öncel, dünyanın en iyi üniversiteleriden biri sayılan Los Angeles da UCLA de Tıp okumak üzere eğitim gören Damla ve Deniz Öncel'le birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken objektiflere poz verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.