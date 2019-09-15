Ünlü oyuncu evde tereyağı yaptı

NİSAN ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu İpek Tanrıyar hamarat çıktı.



Önceki gün evde tereyağı yapan güzel oyuncu, o anları şu sözlerle Instagram’da paylaştı;



Tereyağı işine de girdim. O bileklerle nasıl yapacaksın diyenler de oldu, ama sonuç harika oldu.