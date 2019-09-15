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Ünlü oyuncu evde tereyağı yaptı

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin ev hallerini merak ediyor musunuz

GÜNDEM 15.09.2019, 10:23 15.09.2019, 10:24
Ünlü oyuncu evde tereyağı yaptı
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NİSAN ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu İpek Tanrıyar hamarat çıktı.
 
Önceki gün evde tereyağı yapan güzel oyuncu, o anları şu sözlerle Instagram’da paylaştı;
 
Tereyağı işine de girdim. O bileklerle nasıl yapacaksın diyenler de oldu, ama sonuç harika oldu.

#tereyağı #ünlü oyuncu
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