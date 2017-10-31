Ünlü otel sahibine silahlı saldırı

İŞADAMININ aracına ateş edilmesinin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri ateş eden taksicinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sayılgan'ı korkutmak için ateş edildiğini ileri sürdü.



OLAY İDDİAYA GÖRE ŞÖYLE GELİŞTİ



Sayılgan'ın sahibi olduğu şirketler geçtiğimiz aylarda borsada halka açıldı.



Bunun üzerine firmaya ilgili yasa gereği bağımsız bir yönetim kurulu üyesi atandı. Yeni yönetim kurulu üyesi İ.C.'nin, piyasada bazı kişileri dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Sayılgan yönetim kurulu üyesi İ.C.'yi işten çıkardı. Saldırıyı düzenleyen taksici kendisini dolandırdığı iddia edilen İ.C.'ye ulaşamayınca, alacağını Sayılgan'dan talep etti. Sayılgan'ın da ödeme yapmayı kabul etmediği öne sürüldü.