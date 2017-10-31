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Ünlü otel sahibine silahlı saldırı

Ünlü bir otelin sahibinin aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı

Ünlü otel sahibine silahlı saldırı

Ünlü bir otelin sahibinin aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı

31 Ekim 2017 Salı 21:16
Ünlü otel sahibine silahlı saldırı
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İŞADAMININ aracına ateş edilmesinin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri ateş eden taksicinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sayılgan'ı korkutmak için ateş edildiğini ileri sürdü. 

 OLAY İDDİAYA GÖRE ŞÖYLE GELİŞTİ

Sayılgan'ın sahibi olduğu şirketler geçtiğimiz aylarda borsada halka açıldı. 

Bunun üzerine firmaya ilgili yasa gereği bağımsız bir yönetim kurulu üyesi atandı. Yeni yönetim kurulu üyesi İ.C.'nin, piyasada bazı kişileri dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Sayılgan yönetim kurulu üyesi İ.C.'yi işten çıkardı. Saldırıyı düzenleyen taksici kendisini dolandırdığı iddia edilen İ.C.'ye ulaşamayınca, alacağını Sayılgan'dan talep etti. Sayılgan'ın da ödeme yapmayı kabul etmediği öne sürüldü.

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