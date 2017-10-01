Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
banner468

Ünlü müzisyen Ozan Musluoğlu motosikletiyle bir kadına çarptı

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halinde olan caz sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı

Ünlü müzisyen Ozan Musluoğlu motosikletiyle bir kadına çarptı

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halinde olan caz sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı

01 Ekim 2017 Pazar 14:50
Ünlü müzisyen Ozan Musluoğlu motosikletiyle bir kadına çarptı
banner404

İSTANBUL Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halinde olan caz sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, hafif şekilde yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslıhan Sever (26), öğle saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı. Sokak arasından çıkan Sever, üniversitenin bulunduğu caddeye adım atarak yolun karşısına geçmek istedi.
O esnada Ihlamur’dan Yıldız istikametine seyreden 34 VB 7522 plakalı motosikletin sürücüsü caz sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu (40), Sever’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musluoğlu, motosikletle birlikte kadının üzerine düştü.
Genç kadın kazayı hafif yaralı atlatırken, sürücü Musluoğlu yara almadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ATHENA İLE ÇALDI, KENAN DOĞULU’NUN ALBÜM PRODÜKTÖRLÜĞÜNÜ YAPTI
Öte yandan besteciliğinin yanı sıra caz kontrbas sanatçısı olan Ozan Musluoğlu, 2003-2007 yılları arasında ünlü sanatçı Athena ile birlikte çaldı. Bugüne kadar 5 albüm kaydeden Musluoğlu’nun üçüncü albümü olan ’My Best Friends Are Pianists’in içinde Türkiye’nin 12 önemli caz piyanisti yer aldı. Bu albümün ilgi görmesinin ardından 28 müzisyenin katıldığı “My Best Friends Are Vocalists” albümünü kaydeden Musluoğlu’nun albümü yılın en iyi caz albümü seçildi. Ayrıca Musluoğlu, ünlü sanatçı Kenan Doğulu’nun da “İhtimaller” albümünün prodüktörlüğünü yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, çalışmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulAsayişTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi
Fransa'da kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi
Alanya'da battıçıktı göle döndü
Alanya'da battıçıktı göle döndü
Dikkat çekmek için ağaca çıktı, Erdoğan şaşırdı: Sen ne yaptın kızım?
Dikkat çekmek için ağaca çıktı, Erdoğan şaşırdı: Sen ne yaptın kızım?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim