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Ünlü mağazaya karşı icra işlemi başlattılar

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi için Zara'ya icra işlemi başlattıklarını açıkladı. Aslanoğlu, icraya konu alacak tutarının 3 milyon 200 bin TL seviyesinde olduğunu açıkladı

Ünlü mağazaya karşı icra işlemi başlattılar

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi için Zara'ya icra işlemi başlattıklarını açıkladı. Aslanoğlu, icraya konu alacak tutarının 3 milyon 200 bin TL seviyesinde olduğunu açıkladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:51
Ünlü mağazaya karşı icra işlemi başlattılar
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TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, “Zara, Next ve Mango’ya üretim yapan Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesi üzerine alacakları ödenmeyen 151 işçi olduğunu” ve “Zara firmasının mağdur olan işçiler için herhangi bir girişimde bulunmadığını” belirterek icra işlemi başlattıklarını söyledi.
Ünlü mağazaya karşı icra işlemi başlattılar...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ise, uluslararası sendika ile yaptığı sözleşmeye taraf olmasına rağmen mağdur olan işçilerin alacaklarını ödemeyen Zara firmasına çağrıda bulunan Aslanoğlu, “Zara’yı bize 3’üncü dünya ülkesi, köle ülke muamelesi yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum” dedi.

İşçiler ile Zara'yı karşı karşıya getiren sürecin başında ise Bravo Hazır Giyim şirketinin batması oldu. Şirkete ait üretim araçları alacaklılara geçti. İşçiler de, Zara'nın bağlı olduğu uluslararası sözleşme gereği, alacaklarını ödenmesi için şirket ile temasa geçti. Zara'nın İstanbul'daki ofisi yanı sıra İspanya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu ile temasa geçti; ancak olumlu bir sonuç alınamadı. 

İşçilerin bağlı bulunduğu sendika bu kez, Zara ile aynı grupta olan Indipunt S.L şirketine yönelik haciz ihbarnamesi gönderdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, “Zara, Next ve Mango’ya üretim yapan Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesi üzerine alacakları ödenmeyen 151 işçi olduğunu” ve “Zara firmasının mağdur olan işçiler için herhangi bir girişimde bulunmadığını” belirterek icra işlemi başlattıklarını söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ZaraIcraünlü Mağaza
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