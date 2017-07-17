Ünlü işletmeci Umut Evirgen serbest!

DURUŞMADA savunma yapan Evirgen'in avukatı "Olayda müvekkillerin kameranın mülkiyetini kendilerine geçirme kastı veye amacı yok, tamamen fotoğrafların istenmesi durumu. Bu nedenle yağma suçunun kanunda belirtilen unsurları oluşmamıştır. Ayrıca şikayetçiler de şikayetinden vazgeçti. İddia edilen silah ne görüntülerde ne de başka bir yerde bulunamadı. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.
Daha sonra söz alan duruşma savcısı da sanıkların tahliyesini istedi. Kısa bir aranın ardından duruşmayı başlatan mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi.
Adı Tuba Büyüküstün ile aşk dedikodularına karışan işletmeci Umut Evirgen ile çifti görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini gasp eden iki şüpheli ‘yağma’ suçundan 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Evirgen ve iki koruması hakkında 15'er yıl hapis istmemiyle iddianeme düzenlenmişti!
Ünlü işletmeci tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
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