Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Ünlü işadamına dolandırıcılık davası... 253 milyon liralık ‘makyaj’ mı yaptı?

Geçen yılın sonunda el değiştiren Bora Jet’in satışı mahkemelik oldu. Şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ile üst düzey yöneticisi hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. İddianamede sanıklar, şirket muhasebesinde hile yaparak 253 milyon liralık zararı gizlemekle suçlanıyor. İlk duruşma için Kasım ayına gün verirken, sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Ünlü işadamına dolandırıcılık davası... 253 milyon liralık ‘makyaj’ mı yaptı?

Geçen yılın sonunda el değiştiren Bora Jet’in satışı mahkemelik oldu. Şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ile üst düzey yöneticisi hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. İddianamede sanıklar, şirket muhasebesinde hile yaparak 253 milyon liralık zararı gizlemekle suçlanıyor. İlk duruşma için Kasım ayına gün verirken, sanıklar suçlamaları kabul etmedi

24 Ekim 2017 Salı 10:41
Ünlü işadamına dolandırıcılık davası... 253 milyon liralık ‘makyaj’ mı yaptı?
banner404

SBK Holding’e satışından 5 ay kadar seferlerini durduran Bora Jet (Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım A.Ş.) ile ilgili devam eden savcılık Ünlü işadamına dolandırıcılık davası... 253 milyon liralık ‘makyaj’ mı yaptı
soruşturmalarından biri sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kubilay Eryiğit’in 4 Ekim’de hazırladığı iddianame dün mahkemece kabul edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul kararı verdiği iddianamede iki isim sanık olarak yer alıyor. Bora Jet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı ve mali işlerden sorumlu Zahide Üner hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ yapmakla suçlanıyor.

253 MİLYON LİRALIK ZARAR GİZLENDİ

Savcılık iddianamesine göre, sanıklar muhasebe kayıtlarında ‘muhasebede hileli işlemler yapma’ ve ‘mal kaçırmakla’ suçlanıyor. İddianamede sanıklara yönelik “Şirket mizan ve bilançoları üzerinde gerçekleri kasıtlı şekilde çarpıtmak sureti ile müştekileri yanılttılar. Özellikle 2015-16 muhasebe kayıtlarında oynama yaptılar. Söz konusu şirketin (Bora Jet) gerçek borcu ve yükümlülüğünü 253 milyon 305 bin 034 TL eksik gösterdiler. Zahide Üner’in gönderdiği maillere göre, sürecin başından sonuna kadar Yalçın Ayaslı ile ortak hareket ettiler” denildi.

SAVCI: AYASLI MAL KAÇIRDI

İddianamede, Yalçın Ayaslı’nın, şirketin devrinden bir gün önce şahsi mal varlığını yurtdışındaki bir şirkete aktardığı kaydedilerek “Mal kaçırma yoluna gitti” denildi. İddianamede, tanık olarak dinlenen eski şirket çalışanlarının yapılan hileli işlemleri tek-tek anlattıkları kaydedildi. 

BİLANÇOYA MAKYAJ YAPILDI

Şirketin eski mali işleri başkanı olan Tolga Üzümcü savcılık ifadesinde “Yönetim Kurulu talimatıyla mali işlerden sorumlu Zahide Üner ve Genel Müdür Fatih Akol ile istişare ederek, hesaplara uçak teknik ve bakım giderleri bilançonun aktifine konularak öz kaynağı güçlendirici makyajlama işlemleri yapılmıştır” dedi.

RENCİDE EDİLDİM

ABD’de yaşayan Yalçın Ayaslı ise, Boston Konsolosluğu aracılığı ile verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ayaslı, ifadesinde haksız menfaatin söz konusu olmadığına vurgu yaparak “Bu iddialar ile kişilik haklarım rencide edildi” dedi. Zahide Üner ise savcılık ifadesinde “Müşteriyi kandırmaya yönelik bir eylemimiz yok” dedi.

FETÖ İÇİN AYRI SORUŞTURMA
Savcılık, şirketin eski yöneticileri Nur Gezeroğlu, Samir Bayraktar ve Fatih Akol hakkında takipsizlik kararı verirken, Ayaslı’ya ilişkin gündeme gelen ‘FETÖ ile ilişkili’ iddialarına yönelik ise ayrı bir soruşturma açtı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye ilişkin suçlamaların yargılaması önümüzdeki günlerde başlayacak. İddianamede, sanıkların 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 biner gün adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Hürriyet

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.10.2017 10:43
Anahtar Kelimeler:
Yalçın AyaslıBora JetMahkemeZararHaberlerHaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener'in ekibi HDP ile görüştü iddiası
Meral Akşener'in ekibi HDP ile görüştü iddiası
Gökçek'ten veda bülteni...
Gökçek'ten veda bülteni...
Son dakika: Boya devinin kurucusu yaşamını yitirdi
Son dakika: Boya devinin kurucusu yaşamını yitirdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim