SBK Holding’e satışından 5 ay kadar seferlerini durduran Bora Jet (Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım A.Ş.) ile ilgili devam eden savcılık Ünlü işadamına dolandırıcılık davası... 253 milyon liralık ‘makyaj’ mı yaptı

soruşturmalarından biri sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kubilay Eryiğit’in 4 Ekim’de hazırladığı iddianame dün mahkemece kabul edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul kararı verdiği iddianamede iki isim sanık olarak yer alıyor. Bora Jet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı ve mali işlerden sorumlu Zahide Üner hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ yapmakla suçlanıyor.

253 MİLYON LİRALIK ZARAR GİZLENDİ

Savcılık iddianamesine göre, sanıklar muhasebe kayıtlarında ‘muhasebede hileli işlemler yapma’ ve ‘mal kaçırmakla’ suçlanıyor. İddianamede sanıklara yönelik “Şirket mizan ve bilançoları üzerinde gerçekleri kasıtlı şekilde çarpıtmak sureti ile müştekileri yanılttılar. Özellikle 2015-16 muhasebe kayıtlarında oynama yaptılar. Söz konusu şirketin (Bora Jet) gerçek borcu ve yükümlülüğünü 253 milyon 305 bin 034 TL eksik gösterdiler. Zahide Üner’in gönderdiği maillere göre, sürecin başından sonuna kadar Yalçın Ayaslı ile ortak hareket ettiler” denildi.

SAVCI: AYASLI MAL KAÇIRDI

İddianamede, Yalçın Ayaslı’nın, şirketin devrinden bir gün önce şahsi mal varlığını yurtdışındaki bir şirkete aktardığı kaydedilerek “Mal kaçırma yoluna gitti” denildi. İddianamede, tanık olarak dinlenen eski şirket çalışanlarının yapılan hileli işlemleri tek-tek anlattıkları kaydedildi.

BİLANÇOYA MAKYAJ YAPILDI

Şirketin eski mali işleri başkanı olan Tolga Üzümcü savcılık ifadesinde “Yönetim Kurulu talimatıyla mali işlerden sorumlu Zahide Üner ve Genel Müdür Fatih Akol ile istişare ederek, hesaplara uçak teknik ve bakım giderleri bilançonun aktifine konularak öz kaynağı güçlendirici makyajlama işlemleri yapılmıştır” dedi.

RENCİDE EDİLDİM

ABD’de yaşayan Yalçın Ayaslı ise, Boston Konsolosluğu aracılığı ile verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ayaslı, ifadesinde haksız menfaatin söz konusu olmadığına vurgu yaparak “Bu iddialar ile kişilik haklarım rencide edildi” dedi. Zahide Üner ise savcılık ifadesinde “Müşteriyi kandırmaya yönelik bir eylemimiz yok” dedi.

FETÖ İÇİN AYRI SORUŞTURMA

Savcılık, şirketin eski yöneticileri Nur Gezeroğlu, Samir Bayraktar ve Fatih Akol hakkında takipsizlik kararı verirken, Ayaslı’ya ilişkin gündeme gelen ‘FETÖ ile ilişkili’ iddialarına yönelik ise ayrı bir soruşturma açtı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye ilişkin suçlamaların yargılaması önümüzdeki günlerde başlayacak. İddianamede, sanıkların 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 biner gün adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Hürriyet