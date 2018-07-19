Ünlü iş adamlarına FETÖ gözaltısı

İstanbul Polisi FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin halen aktif olarak görev yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor

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Ünlü iş adamlarına FETÖ gözaltısı
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OPERASYON İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde görev alan bazı isimleri belirledi. Yapılarda aktif ve güncel olarak çalıştıkları belirlenen 32 isim tespit edildi. Şüphelilerin Gaybubet (Saklanma) evlerinde kaldıkları öne belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul ve 7 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gaybubet evi olarak belirlenen adreslerde silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

ÜNLÜ İŞ ADAMLARI DA VAR
Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor. TUSKON iddianamesinde Mehmet Tahir Sekizkardeş’in ismi “FETÖ’ye himmet adı altında para yardımında bulunanlar” arasında geçiyordu.

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