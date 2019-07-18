FETÖ’ye finansal destek sağlamak amacıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddiasıyla yargılanan iş adamlarının davasında karar çıktı. Mahkeme, Zekeriya Mete'nin 3 yıl 4 ay, Alpaslan Arduç'un 3 yıl 9, Selçuk Şağban’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 3 sanığın ise beraatine hükmetti.
Ünlü iş adamlarına FETÖ'den hapis cezası
Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım davası karara bağlandı
FETÖ’ye finansal destek sağlamak amacıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddiasıyla yargılanan iş adamlarının davasında karar çıktı. Mahkeme, Zekeriya Mete'nin 3 yıl 4 ay, Alpaslan Arduç'un 3 yıl 9, Selçuk Şağban’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 3 sanığın ise beraatine hükmetti.
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