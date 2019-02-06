Ünlü iş adamı FETÖ’den tutuklandı!

GENPA Telekomünikasyon'un İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında, “FETÖ'ye üye olma” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Erdem'in örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock kullandığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, soruşturmanın bir ihbar üzerine 2015 yılında başlatıldığı da belirtildi.

17 ARALIK'TA TUTUKLANDI

15 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Erdem'in 17 Aralık 2018'de verdiği ifade de Bylock kullandığını kabul ettiği ancak bu programı arkadaşının kendisini kandırarak telefonuna indirdiğini söylediği belirtildi.

BYLOCK KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

17 Aralık günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanan şüpheli Fatih Erdem ifadesinde Bylock'un arkadaşı Sinan Y., tarafından yüklendiğini söyledi. Bylock üzerinden yaptığı görüşmeleri de kabul eden şüpheli Erdem, ancak bu program üzerinden suç içerikli görüşmeler yapmadığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede şüpheli Fatih Erdem'in Bylock sorgulamasında Zeynel A. E., adına kayıtlı ADSL hattı ile abone bilgisi olduğu Bylock hesabını da Fatih Erdem'in kullandığının tespit edildiği ifade edildi. Şüphelinin Bylock'ta “mfatiherdem” kullanıcı adını kullandığı ve yazışma yaptığı kişilerin de tespit edildiği bilgisi iddianamede yer aldı.

MASAK ŞİRKETLERİ TEK TEK İNCELEDİ

İddianamede ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013 tarindeki “Bank Asya'ya para yatırın” talimatından sonra şüpheli Fatih Erdem'in yetkili olduğu şirketlerin hesaplarında artış olup olmadığının da MASAK tarafından incelendiği de belirtildi. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüpheli Fatih Erdem'in ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olduğu şirketin, Bank Asya hesaplarında yapılan incelemede, şirket adına 24 Ocak 2014'te 500 bin dolar ve 31 Ocak 2014 tarihinde 1 milyon dolar tutarında iki adet katılım hesapları açıldığı belirlendi.

PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında şüpheli Fatih Erdem'in ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olduğu GENPA Telekomünikasyon'un da Bank Asya hesaplarında ciddi bir artış olduğu tespit edildi. İnceleme sonucunda, Bank Asya'da GENPA adına 31 Aralık 2013'te 500 bin dolar, 11 Kasım 2014'te 3,5 milyon TL, 22 Ocak 2014'te 1,5 milyon dolar, 28 Ocak 2014'te 5 milyon TL ve 23 Ocak 2014'te 1 milyon dolar katılım hesapları açıldığı ifade edildi.

“HESAP AÇILIŞLARINDAN HABERİM YOK”

Şirketlerinin Bank Asya hesaplarındaki hareketliliğinden haberi olmadığını iddia eden şüpheli Fatih Erdem, şirketlerin yüksek cirolu ve kurumsal bir yönetime sahip olduğunu belirterek, hesap hareketi ve artışlarının talimatla olmadığını savundu.