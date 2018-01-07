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Ünlü iş adamı, fabrikasının çatısından düşerek hayatını kaybetti

Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden, Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı, fabrikasının çatısından düşerek hayatını kaybetti

Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden, Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 Pazar 11:24
Ünlü iş adamı, fabrikasının çatısından düşerek hayatını kaybetti
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MOBİLYA sektörünün önde gelen isimlerinden, Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre fabrikasının çatısından düşerek yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

FABRİKA ÇATISINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

65 yaşında hayata veda eden Adem Yılmaz'ın ölüm sebebinin Çatalca'daki fabrikanın çatısına çıktıktan bir süre sonra dengesini kaybederek düşmesi olarak belirtiliyor.

Yılmaz'ın ölümünün ardından ailesi ve sevenleri de büyük üzüntü yaşadı. Eşi Ayşenur Yılmaz, çocukları Ece ve Efe Yılmaz, bu acı haberin ardından paylaştıkları mesajda duygularını şu sözlerle anlattılar:

"Daha hayalini kurduğumuz, güzel günlerde, sevinçlerde, yaşlılıkta Assos'ta bir zeytinlikte geçireceğimiz yılları düşlerken, bize nasıl bir şaka yaptın...

Sevenlerine, dostlarına, bir futbol sahasını dolduracak kadar tanıdıklarına... Ona dua edin, bir melek gibi geldi, bir nefes gibi gitti..."

MİLLİYET'TE SPOR MUHABİRLİĞİ DE YAPMIŞTI

Yılmaz, 1969-1982 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde spor muhabirliği de yapmıştı.

Yılmaz'ın cenazesi bugün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Çengelköy mezarlığında toprağa verilecek.

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