Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
15 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Ekim 2017 Alanya -...
Suda doğum merkezleri artacak!
Suda doğum merkezleri artacak!
banner468

Ünlü holdingin acı kaybı

Yıldırım Holding’in Yönetim Kurulu üyesi, 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Ünlü holdingin acı kaybı

Yıldırım Holding’in Yönetim Kurulu üyesi, 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:32
Ünlü holdingin acı kaybı
banner404

GEMLİK İlçesi’nde bulunan Gemlik Gübre ve Gemport’un yöneticilerinden olan Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, bugün Mudanya’daki evinde kalp krizi geçirdi. İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili de olan Mehmet Yıldırım’ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Samsun’da götürülmesi bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım HoldingMehmet YıldırımMudanya Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da korkutan deprem
Bodrum'da korkutan deprem
Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı
Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı
Sınır ötesinde sıcak gelişme! Rakka tamamen...
Sınır ötesinde sıcak gelişme! Rakka tamamen...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim