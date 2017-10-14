Ünlü holdingin acı kaybı

GEMLİK İlçesi’nde bulunan Gemlik Gübre ve Gemport’un yöneticilerinden olan Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, bugün Mudanya’daki evinde kalp krizi geçirdi. İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili de olan Mehmet Yıldırım’ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Samsun’da götürülmesi bekleniyor.
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