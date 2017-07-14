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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ünlü gece kulübünden açıklama: 15 Temmuz partisinden vazgeçiyoruz

Antalya ve Konya'da iki şubesi bulunan ünlü bir gece kulübü, cumartesi günü için "15 Temmuz Demokrasi Partisi" organize etti. Tankların üzerine yürüyen vatandaşların görselinin kullanıldığı bir de davetiye afişi hazırlayan kulüp, daha sonra gelen tepkiler üzerine partiyi iptal etmek zorunda kaldı. Açıklama yapan yetkililer "19 Mayıs'ta da 30 Ağustos'ta da yapmıştık. Bu kez çarpıtıldı" dedi

Ünlü gece kulübünden açıklama: 15 Temmuz partisinden vazgeçiyoruz

Antalya ve Konya'da iki şubesi bulunan ünlü bir gece kulübü, cumartesi günü için "15 Temmuz Demokrasi Partisi" organize etti. Tankların üzerine yürüyen vatandaşların görselinin kullanıldığı bir de davetiye afişi hazırlayan kulüp, daha sonra gelen tepkiler üzerine partiyi iptal etmek zorunda kaldı. Açıklama yapan yetkililer "19 Mayıs'ta da 30 Ağustos'ta da yapmıştık. Bu kez çarpıtıldı" dedi

14 Temmuz 2017 Cuma 09:27
Ünlü gece kulübünden açıklama: 15 Temmuz partisinden vazgeçiyoruz
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KONYA  ve Antalya/Kemer’de iki şubesi bulunan ünlü gece kulübünün 15 Temmuz Demokrasi Partisi tepkilere neden oldu. “Kırmızı/beyaz giyinen ya da Türk Bayrağı ile gelen herkese ücretsiz giriş” anonsuyla dün gece reklamı yapılan ve sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olan parti, birkaç saat sonra iptal edilmek zorunda kaldı. Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre reklamların dönmeye başlamasının ardından gelen tepkiler sonrası iptal edilen parti için açıklama yapan kulüp ise “Kulübümüz nasıl 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi ise bugünü de milletimizin yazdığı bir destan olarak görmüş ve bu duygularla bir organizasyon planlamıştır. Etkinlik sosyal medyada tamamen çarpıtılarak amacının dışına çekilmiştir. Özür dileriz” dedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ: ÇARPITILDI, ÖZÜR DİLERİZ

İşte Konya ve Kemer’i karıştıran ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ için kulüpten yapılan o açıklama “İşletmemizin bir kurtuluş günü olarak gördüğü ve milletimizin şanlı bir zafer kazandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü dolayısıyla hazırlamayı düşündüğü etkinlik sosyal medyada tamamen çarpıtılarak amacının dışına çekilmiştir. Kulüp etkinliklerimizi düzenleyen ekip, tamamen saf ve vatanperver duygular ile şimdiye kadar nasıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi ise bugünü de milletimizin yazdığı bir destan olarak görmüş ve bu duygularla bir organizasyon planlamıştır. Söz konusu organizasyon çeşitli yanlış anlaşılma ve yönlendirmelerle, sosyal medya üzerinden şehit yakınlarımızı ve milletimizin aziz değerlerini incitecek bir noktaya sürüklenmesi üzerine iptaline karar verilmiştir. Tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına Allah’tan rahmet dileriz. Sosyal medya hesabımızda kısa süreli de olsa yayınlanan tanıtım nedeni ile başta tüm şehit yakınlarımız olmak üzere aziz milletimizden özür dileriz.”

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzPartiKulüp
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