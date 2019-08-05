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Ünlü FETÖ firarisi, ABD'de Uber şoförü olarak ortaya çıktı

FETÖ yayın organı Zaman Gazetesinin eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak Akşam gazetesinin Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın karşısına çıktı.

GÜNDEM 05.08.2019, 13:13 Melike Temir
Ünlü FETÖ firarisi, ABD'de Uber şoförü olarak ortaya çıktı
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FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesinin son genel yayın yönetmeni olan ve firari olarak ABD'de bulunan Abdülhamit Bilici, Akşam gazetesinin Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın çağırdığı Uber Taksi'nin şoförü olarak ortaya çıktı. Uber'e çağrı yapan yolcunun Türk olduğunu fark eden Bilici, "kaza yaptım" diyerek gelmekten vazgeçti.

TESADÜFEN ARADI

ABD'nin "DMV" (DC bölgesi, Maryland ve Virginia eyaletleri) olarak adlandırılan bölgesinde Uber şoförlüğü yapan Bilici'ye tesadüfen Yavuz Atalay çağrıda bulundu. 

UBER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Kendisini çağıran yolcunun ismini sistem üzerinden gören ve mesaj atan Abdülhamit Bilici, başka bir taksi çağırmasını istedi. Bilici'ye, "Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz" şeklinde mesaj atan Atalay'a, Bilici, "Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın" cevabını verdi.Uber ile iletişime geçen Atalay, Bilici'yi şikayet etti.

TÜRK YOLCU KABUL ETMİYOR

Bilici'nin Uber profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici'nin kendisini tanımladığı bölümde de, "Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven" ifadeleri yazıyor. Kimi FETÖ üyeleri ABD'de zengin bir hayat sürerken kimileri de taksi şoförlüğü gibi işlerde çalışıyor. Atalay'ın çağrısına gitmeyen Bilici'nin, Türk ismi taşıyan yolcuların çağrılarına cevap vermediği ortaya çıkmış oldu.

#fetö #Ünlü FETÖ firarisi #ABD #UBER şoförü #Abdülhamit Bilici #eski yayın yönetmeni
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