Ünlü ekonomistten Berat Albayrak'a tavsiye: IMF’ye git

ÜNLÜ yatırımcı Ash, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Albayrak'ın yerinde olsaydım, Washington'daki yatırımcı toplantılarını iptal eder, S-400 meselesini çözmeye odaklanır, IMF ile oturur yeni IMF programın nasıl şekillendirileceğini netleştirirdim. D.C.'de başka konularla vaktinizi boşa harcamayın" ifadelerini kullandı.

Washington'da bulunan ve Albayrak'ın G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için ABD'de olduğunu duyurduğu paylaşımı retweet eden Ash, Türkiye ekonomisi ve izlenmesi gereken politikalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

— Türkiye-Albayrak'ın programı güven vermekte başarısız olunca lira tekrar zayıflama trendine girdi. 2018'den çıkartılması gereken yegane ders varsa, o da Merkez Bankası'nın politika faizini artırarak bu virajı dönmesi gerektiğidir. İstanbul seçimlerinin ve S-400 meselesinin çözülmesi, ve/veya IMF desteği alınmasına ihtiyaç var.

- İstanbul seçimlerindeki durumu ve S-400 konusunu hızla çözmeleri gerekiyor ve bunu yaparlarsa faiz artırımından kaçınabilirler. Ama S-400'ler konusunda yakında bir çözüm görünmüyor gibi. Eğer bu konu çözülmezse Türk lirası birşey yapılmadığı takdirde değer kaybeder.

— Şu anda Washington'dayım ve Türkiye'ye ilişkin hissiyat — ABD ilişkileri açısından — çok kasvetli ve endişeli. Fakat S-400'lerin sevkiyatı olması ve Türkiye'ye yatırım uygulanması çekinceler arasında. Fakat haklısın, (Egemen Candır'ın paylaşımına cevaben) tek umut Erdoğan-Trump kimyasının bu gerilimi uçurumun kenarından geri döndürmesi.