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Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan, dünyanın en iyi 10 ekonomi profesörü arasına giren Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu yeni partinin yönetim kadrosunda dahil etmek istedi ancak bu teklifi kabul edilmedi.

GÜNDEM 08.11.2019, 08:41
Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
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ALİ Babacan kuracağı yeni partinin hazırlıklarını sürdürüyor. Babacan son olarak dünyanın en iyi 10 ekonomi profesörü arasında gösterilen Daron Acemoğlu'na teklif götürdü. Fakat Acemoğlu, yeni partinin yönetimine girmeyi kabul etmedi. Babacan'a yakın kaynaklar ise, Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu ile görüştüklerini, parti programının yazımında fikir alışverişi yaptıklarını ifade ettiler.Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Aralık ayı sonunda kuracağı yeni parti için görüşmelerini hızlandırdı. 4 yıl sonra yapılması planlanan seçimlere güçlü bir ekiple girmek isteyen Babacan, siyasete yıllarını vermiş isimlerle görüşmelerini sürdürürken AK Parti'de birlikte görev yaptığı isimlere de teklif götürüyor. Partinin kurucu üyelerinin güçlü isimlerden oluşmasını isteyen Babacan, büyük bir gayret içerisinde. Bu kapsamda Ali Babacan'ın önemli hedeflerinden biri, ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu oldu.

"ACEMOĞLU'NUN PARTİ PROGRAMI YAZIMINDA FİKİRLERİNİ ALDIK"

Yeni Akit'in ulaştığı bilgilere göre, Acemoğlu'nun Babacan ve kurmaylarının yeni partinin yönetiminde yer alma teklifini kabul etmediği, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) İktisat Profesörü olarak görevine devam edeceğini söylediği öğrenildi. Babacan'a yakın kaynaklar ise, Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu ile görüştüklerini, parti programının yazımında fikir alışverişi yaptıklarını ifade ettiler.

BABACAN YIL SONUNDA PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu. "Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti. Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) İktisat Profesörü olan Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 tarihinde dünyaya geldi. "Dünya'daki En Çok Alıntı Yapılan ilk 10 Ekonomist" arasında sayılan Daron Acemoğlu, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde alan Acemoğlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan Londra Ekonomi Okulu'ndan aldıç 1992-93 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders veren Daron Acemoğlu, 1993'te ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders vermeye başladı. MIT'deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, iktisat alanındaki tarihi yayınlardan biri olan The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülünü aldı. Daron Acemoğlu, 2000 yılında profesörlüğe yükseldi. Daron Acemoğlu'nun üstün başarılarından biri de 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmesidir.Daron Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir. En güncel çalışmaları ise "kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri" üzerinedir. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görüldü. 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na verilmesi uygun görüldü, 24 Aralık 2013 tarihinde ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından törenle kendisine verildi. "Review of Economics and Statistics" ve "Journal of Economic Growth" dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürüten Daron Acemoğlu, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın kızı olan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki erkek çocuğu vardır.

#AK Parti #Ünlü ekonomi profesörü #Daron Acemoğlu #Ali babacan #yeni parti
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