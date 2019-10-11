Ünlü deprem kahininden korkutan açıklama: Büyük bir deprem olacak!

UZUN bir süredir yaptığı deprem tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets'ten dün yaşanan İstanbul depremi ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Kandilli ve AFAD'ın yayınladığı verilerde İstanbul'da hissedilen Yalova merkezli depremin boyutunun 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutunun ise 3.7 olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklamaları geldi. İşte o açıklamalar…

FRANK HOOGERBEETS'TEN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ!

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar büyük Marmara depreminin tetikleyicisi olabileceğini düşünerek konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu. Genel anlamda Türkçe açıklamalar yapmayı seven deprem uzmanı bu sefer sahibi olduğu şirketten bir paylaşım yaptı. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi konuyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı.

DITRIANUM'DAN AÇIKLAMA

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından deprem ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar denildi: "Türkiye'deki m4 büyüklüğündeki depremin öncü olup olmadığını bilmiyoruz, herkesi panik yapmadan sakin fakat dikkatli olmaya çağırıyoruz. Alabileceğiniz önlemleri her zaman alın." Öte yandan Hoogeerbeets konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. İşte o uyarılar...

"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi. Marmara Denizi'nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.