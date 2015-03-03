Ünlü davada Erdoğan'a tazminat şoku

UCUBE Heykel davasında karar açıklandı. Erdoğan, Heykeltraş Mehmet Aksoy’a 10 bin lira tazminat ödeyecek.

UCUBE OLAYI NASIL GELİŞMİŞTİ?

7 Kasım 2005 tarihinde Kars Belediye Meclisi oy birliğiyle Ermenistan’daki Soykırım Anıtı’na karşı Sukapı Mahallesi’nde İnsanlık Anıtı yaptırılması kararını almış,

2006 yılında dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu ile heykeltıraş Mehmet Aksoy arasında sözleşme imzalanmış ve Mehmet Aksoy 24,5 metre uzunluğundaki heykelin yapımına başlamıştı.

23 Aralık 2006′da Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu anıtın yapımına onay vermesinin ardından heykel bu kez farklı bir şekilde gündeme gelmişti.

ERDOĞAN UCUBE DEYİNCE YIKILMIŞTI!