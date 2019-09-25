Ünlü anketçiden Türk siyasetinde taşları yerinden oynatacak analiz

ALİ Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma kararı sonrası yeni partilerin kiminle ittifaka gideceği merak konusu olurken A&G Araştırma Şirketi Adil Gür'den ilginç bir iddia geldi. Gür, kurulacak partilerin İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle üçüncü bir ittifak kanadında buluşacağını söyledi. Bir televizyon programına konuk olan Adil Gür çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gür, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği 2023 seçimi ile ilgili olarak " Türkiye'de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI YANINA ALAN KAZANIR"

İşte Gür'ün o açıklaması; "Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye'de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır."

"KAFA KAFAYA SONUÇ ÇIKMAYACAK" DEMİŞTİ

Adil Gür, Ekrem İmamoğlu'nun 800 bin oy farkla kazandığı seçim için de şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Şunu net olarak söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak. Bu millet feraset sahibi. Öbür sefer ne dedim ben uzunca bir süre karakolda bitecek dedim. Karakolda değil mahkemede bile bitmedi. Ama bu sefer diyorum ki kazanan benim oyumu çaldılar bilme ne oldu sandık görevlisi şu oldu bu oldu gibi hiç bir tartışmaya mahal vermeden bir seçim sonucu ortaya koyacak vatandaş. Kimin lehine ortaya koyacak? Vallahi bilmiyorum. Niye bilmiyorum biliyor musunuz?"