Üniversiteye girişte tek sınav yapılacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2017-2018 akademik yılı açılışında, günlerdir merakla beklenen yeni üniversite giriş sistemini anlattı. 2000’li yılların başında uygulanan üniversite sınavına benzeyen sisteme göre, artık sınavlar YGS ve LYS şeklinde 4 aya yayılan sınavlar bütünü olarak gerçekleştirilmeyecek, haziran ayında 2 gün sürecek tek sınav olarak yapılacak. Mevcut 18 puan türü ise sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanı olmak üzere 4’e düşürülecek. Her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematik, sınavın merkezinde olacak.



Üniversite sınav soruları, daha önce olduğu gibi yine lise müfredatından çıkacak. Yeni sistem bu yıl uygulamaya konulacak. Saraç, öğrencilere, “Asla tedirgin olmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Öğrencilerimiz, çalışma yöntemlerini değiştirmesinler, sadece sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar” diye seslendi.



‘Sınav stresi azalacak’

Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen, “2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde, planlanan yeni üniversiteye giriş sistemini anlattı. Saraç’ın açıklamaları özetle şöyle:



SINAVSIZ GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL: Yükseköğretim, dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Özellikle son 10 yılda ülkemizde de sürekli genişleyen ve büyüyen bir yapıdadır. Dolayısıyla bu durum belli zaman aralıklarında birtakım değişiklikleri tabi olarak gündeme getirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, bugün için sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte, giriş sisteminde aksayan tarafları giderecek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, daha yalın ve sade bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.



TEK HAFTA SONUNDA SINAV: Eğitim-öğretimin bütün kademelerinde öğrencilerimiz üzerinde sınav stresini azaltmamız icap etmektedir. Zira bunun eğitim-öğretimin niteliği üzerinde olumsuz tesirlerini görüyoruz. Bilindiği üzere şu an uygulanmakta olan giriş sistemi, iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

‘Tedirgin olmasınlar’



PUAN TÜRLERİ AZALTILACAK: Diğer önemli değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. Şu an var olan 18 puan türü, aslında programların aradığı yeterlilikleri sağlamak açısından önemli bir işlev görmekteyse de bu kadar puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırmakta. Ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltmakta, bazı puan türleri arasında da akademik farklılık zaten çok az olarak ortaya çıkmakta. Bundan dolayı bu 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz. Bunlar, çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak.



TÜRKÇE VE MATEMATİK MERKEZLİ: Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Üniversite eğitimine, bütün branşlardaki eksikliklerin olumsuz etkileri olmakla birlikte, özellikle bu iki daldaki eksiklik, sonraki yıllarda telafisi en güç olanlarıdır. Bu, diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına da asla gelmemelidir. Milli Eğitim müfredatı, daha önce olduğu gibi yine sınavda sorgulanmaya devam edecek.



MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINDAN SORU ÇIKACAK: Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemekte. Öğrenci ve ailelerine belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Sorular, aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz, çalışma yöntemlerini değiştirmesinler, sadece sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Yeni düzenleme ile sınavı, öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları ve bu sistemi yöneten bizler için daha sade ve daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.



‘Yabancı öğrenci sayısı arttı’



Saraç, konuşmasında “15 Temmuz’dan sonra gerek yurt içinde gerek yurt dışında akademik ortamlarda, ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısında bir gerileme olacağı, fikir birliğine varılmışçasına tekrarlandı. Ama elimize ulaşan sonuçlar, geçen seneye göre yabancı uyruklu öğrenci sayımızda ciddi bir artış olduğudur. Bu sevindiricidir” ifadesini de kullandı.



10 araştırma üniversitesi açıklandı

Akademik yıl açılış töreninde araştırma üniversiteleri de açıklandı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuşmasında araştırma üniversitelerinin belirlenmesi sürecinde, 58 devlet üniversitesinin niyet beyanında bulunduğunu, bu rakamın da çeşitli elemelerle önce 25’e, sonra 19’a son olarak da 10’a düşürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise belirlenen üniversiteleri, “Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji ve ODTÜ” olarak açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre bu alanda Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik üniversiteleri yedek olarak belirlendi.



‘Güven ortamı tesis edildi’

Törende, 15 Temmuz’un ardından üniversitelerde yapılan ihraçlara da değinen Saraç, “Ülkemizin çok önemli bir dönemeçten geçtiği 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminden sonra üniversitelerimize yerleşmiş terörist yapının yarattığı tahribatın izolesi çalışmalarımızda da önemli yol alınmış ve üniversitelerimizde güven ve huzur ortamı yeniden tesis edilmiştir” dedi.