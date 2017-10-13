Üniversiteye giriş: Tek gün, çift sınav

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üinversiteye girişte uygulanacak yeni sistemin ayrıntılarını dün açıkladı. Giriş sınavının adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Sınavlar 5 haftasonundan, 1 haftasonu iki oturum şekline çekildi. YKS, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacak. Saraç’ın verdiği bilgiler şöyle:

Birinci oturum zorunlu

- YKS’de adaylar iki ayrı oturuma katılacak. İlk oturumda, adaylar Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) alacak. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmakta. Sorular yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak müfredatına dayalı olacak.

40 Türkçe, 40 Matematik

- Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecek. 40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan TYT, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonucu TYT-Puanı olacak. Türkçe ve Temel Matematik puana eşit etkide olacak.

En az 150 puan lazım

- Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecek. Önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecek. Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için TYT Puanı’nın en az 150 olması gereklidir. TYT Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacak. TYT Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak.

İkinci oturum 4 test

Öğleden sonraki ikinci oturumda adayların lise müfredatına dair bilgisi esas alınacak. 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test olacak. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adayların sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecek. Lisans programlarında dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınacak. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken TYT’nin etkisi yüzde 40 olacak.

OBP hesaplaması

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacak. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulaması devam edecek. Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

Puan türüne göre ağırlıklar

İkinci oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları, tercih edilecek puan türüne göre; Sözel Puanda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50. Sayısal Puanda Matematik testinin ağırlığı yüzde 50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50. Eşit Ağırlık Puanda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Matematik testinin ağırlığı yüzde 50.

Özel yetenek için 150 puan

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutuldu. TYT’ye giren ve puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebilecek.

Saraç: Daha sade kolay bir sistem

YÖK Başkanı Saraç, sistemle ilgili şunları söyledi: “Özetle yeni sistemimiz daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem, sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir, sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir. Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren, mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren, orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen, önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran, Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.”

Üniversite sınavının geçirdiği evrim!

İsimsiz - 1960: Üniversiteler kendi özel sınavlarını yaparak öğrenci seçimi yapıyordu.

ÜSYM - 1974: Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştime Merkezi (ÜSYM) kuruldu. Ünversitelerin kendi sınavlarını yapması ve farklı şehirlerdeki kişilerin sınavlara girememsinden kaynaklı yaşanan sorunlara çözüm bulmak için Üniversiteye giriş sınavının tek merkezden yapılması kabul edildi.

ÜSYM - 1974 ve 1975 tarihlerinde üniversite sınavları sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda yapılıyordu.

ÜSYM - 1976-1980 yılları arasında aynı günde tek oturumda uygulanıyordu.

ÖSS - ÖYS - 1981: ÜSYM, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı altında Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlandı. İki basamaklı sınav sistemine geçildi. Sınavın ilk ayağı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Nisan ayında, ikinci ayağı olan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise Haziran ayında uygulanıyordu.

ÖSS - ÖYS - 1982: Ortaoğretim başarı puanları alınarak, belli aırlıklarla sınav puanlarına eklenmeye başladı.

ÖSS - ÖYS - 1987: Adayların testlerin hepsini değil, girmek istediği bölüme göre gereken testleri çözme hakkı verildi.

ÖSS - 1999: İki basmaklı sınav sistemi kaldırıldı. ÖSS ismiyle tek basamaklı sınav sitemine geçildi.

ÖSS1 - ÖSS2 -2006: Tek basamaklı sınav sistemi devam etmiş. Ancak iki bölümlü bir sınav uygulaması şeklinde oldu. Bu değişiklik sonucunda adaylar, ortak alan ve alan testleri olarak iki bölümden oluşan testlere yanıt vermeye başladı.

YGS - LYS - 2010: ÖSS rafa kalktı yerine iki aşamalı sınav sistemi geldi. Yeni sistemde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) adı verilen birinci basamak sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) adıyla ikinci basamak sınavları yapılmaya başlandı.

YGS: Adaylar Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinden sorumlu tutuldu. Sınav sonucuna göre 2 yıllık meslek okullarına gitme hakkı verildi.

LYS: 4 yıllık fakülteye gitmek için YGS baraj puanını geçme şartı verildi. Adaylar; Matematik-geometri sınavı (LYS1), Fen bilimleri, (Fizik, kimya, biyoloji sınavı (LYS2), Türk dili ve edebiyatı, coğrafya 1 sınavı (LYS3), Sosyal bilimler (Tarih, Coğrafya2, felsefe grubu sınavı (LYS4), Yabancı dil sınavı (LYS5) olmak üzere 5 sınava giriyordu.

YKS - Bir haftasonuda yapılacak 2 oturumlu yeni sistem.