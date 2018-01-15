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Üniversiteli Hazal ölüme sırlarıyla gitti!

Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hazal Akyürek (20), önceki gün üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı

Üniversiteli Hazal ölüme sırlarıyla gitti!

Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hazal Akyürek (20), önceki gün üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:01
Üniversiteli Hazal ölüme sırlarıyla gitti!
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İDDİAYA göre Akyürek, saat 03.45’te Beşiktaş Akatlar Mahallesi Gül Sokak’taki evine geldi. Babaannesiyle birlikte yaşayan genç kız, 15 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattaki evin yatak odası camından düştü.

Beton zemine çakılan Akyürek hayatını kaybetti. Hazal Akyürek’in ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. 

10 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

1,5 YILDIR BABAANNESİNİN YANINDA

Ailesinin İzmit’te yaşadığı öğrenilen Akyürek’in yaklaşık 1.5 yıldır üniversite öğrenimi için babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.

'BURADA OKUYOR. AİLESİ İZMİT’TE’

Sitenin görevlisi Kadir Aydoğan, Hazal Akyürek’in eğitimi nedeniyle 1.5 yıl önce binaya geldiğini ve babaannesinin yanında kaldığını belirtti. 

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