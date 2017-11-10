Üniversitedeki usülsüzlüğe YÖK freni! Başkan göreve iade edildi

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Tıp Fakültesi Dekanlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin'i, Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınıp yerine vekaleten Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun'u atadı. Atama kararı YÖK tarafından usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi. Doç. Dr. Tekin görevine iade edildi.

RTEÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanının görevden alınması ve yeniden görevine iade edilmesi ile ilgili olarak gerçek olmayan ve kurumu itham edici gerçek dışı bazı bilgi ve yorumlara yer verildiği ifade edildi.

VEKALETEN ATAMA YAPILMIŞ

Açıklamada, Tıp Fakültesi Dekanvekili Prof.Dr. Şaban Şimşek'in Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin'i görevinden alarak yerine Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun'u Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmek üzere vekaleten görevlendirdiği kaydedildi.

GÖREVE İADE EDİLDİ

Görevlendirme yazısının rektörlüğe gelmesi ve görevden alınan öğretim üyesinin itirazı üzerine konunun Hukuk Müşavirliğince incelendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği dekanlık tarafından yapılan işlemin '2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' ile '17609 Sayılı Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 16. maddesine aykırı olduğunu ifade etmiştir. Bunun Üzerine Tıp Fakültesi Dekanlığına yazı yazılarak söz konusu Anabilim Dalı Başkanının görevden alınarak yerine Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanının vekaleten görevlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı bildirilmiş ve Doç.Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin'in Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı görevine iade edilmesi istenmiştir. Dekanlık yapmış olduğu vekaleten görevlendirmeyi iptal ederek Tekin'i Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı görevine iade etmiştir.

YAPILANLAR, YANLIŞI DÜZELTMEDEN İBARET

Kurumların kanun ve ilgili mevzuata göre yönetildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mevzuatta anabilim dalı başkanının nasıl atanacağı ve hangi durumlarda görevden alınabileceği açık bir şekilde belirtilmiş olup, tesis edilen işlem yapılan hukuki bir yanlışın düzeltilmesinden ibarettir. Üniversitemiz rektörlüğünden hiçbir görüş alınmadan yapılan bu tarz haber ve yorumları iyi niyetli bulmamaktayız. Bu konudaki gerçek dışı haber ve yorumlarla sadece kurumumuz haksız bir şekilde itham edilmemekte, aynı zamanda kamuoyu da yanlış yönlendirilmektedir.

Açıklamada, bu konudaki haksız ithamlarla ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağı vurgulandı.