Üniversitede tepki çeken Ramazan duyurusu

RAMAZAN ayına sayılı günler kala Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde tepki çeken bir gelişme yaşandı. Üniversitedeki yemekhanelere yazılar asılarak, Ramazan ayında öğlen yemekleri verilmeyeceği, öğrencilerin talebi olursa iftar yemeği verilebileceği belirtildi. Üniversite yetkilileri Ramazan ayında üniversitede öğlen yemeklerinin verilmeyeceğini doğruladı.Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğrencilere, personele ve akademik kadroya yemekler, üniversite bünyesinde kurulan mutfaklarda yapılarak veriliyor. Habere göre yetkililer, geçen yıl Ramazan ayında 50’den az kişi öğlen yemeği talebinde bulunduğu için bu yıl üniversite yönetiminin yemek çıkarmadığını söyledi. Buna karşın, geçen yıl üniversitedeki iftar yemeği talebinin 50’yi geçtiği ifade edildi. Ancak tüm yemekhanelere Ramazan ayında öğlen yemeği verilmeyeceği şeklindeki yazılar asılması sonrasında, öğrencilerin nasıl yemek talebinde bulunacağı sorusuna ise yanıt alınamadığı belirtildi.