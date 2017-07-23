Üniversite rektörü kalp krizi geçirdi

NAS , saat 14.00’da evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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