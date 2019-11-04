Üniversite öğrencisini hayattan koparan sürücüden kan donduran savunma!

İSTANBUL Küçükçekmece’de, 21 Temmuz akşamı makas atarak ilerlerken otobüs durağına dalıp 19 yaşındaki Üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan sürücü Fatih Sezer (27) alkollü olduğunu kabul ederek, “Ancak kendimi kaybedecek kadar içmedim. Yavaş gidiyordum” dedi. Duruşmada dinlenen müştekiler aracın çok hızlı olduğunu söyledi.

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kaza hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Begüm Kartal’ın 4 kişiye hayat vermişti. Kazadan sonra tutuklanan Fatih Sezer hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne birden fazla kişinin de yaralanmasına sebep olmak” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada tutuklu sanık Fatih Sezer hazır edildi. Duruşmaya kazada hayatını kaybeden Begüm Kartal’ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal ile kazada yaralanan bazı müştekiler katıldı.

DOĞUM GÜNÜNDEN DÖNÜYORDU

Duruşmada ilk olarak savunma yapan sanık Fatih Sezer, olay günü arkadaşının doğum gününe katıldığını ve alkol aldığını söyleyerek, “Ancak kendimi kaybedecek kadar içmedim. Olay anında bir araç beni sıkıştırdı. Önce sol şeride oradan da sağ şeride geçtim. Önümdeki araç birden yavaşlayınca ona çarptım. Çarpma anında hava yastıkları açılınca kontrolü kaybettim. Nereye vurduğumu bilmiyorum” dedi. Kazadan sonra araçtan inince yerde yatan yaralılara yardım ettiğini anlatan Sezer, “Daha sonra insanlar tepki göstermeye başlayınca olay yerinden ayrıldım” dedi.

"BİZ BEGÜM’Ü GERİ İSTİYORUZ"

Savunmanın ardından söz verilen Begüm Kartal’ın babası Haluk Kartal, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben kızımı kaybettim. Biz Begüm’ü geri istiyoruz ama getirebilecek de bir şey olmadığını biliyoruz” dedi. Anne Melek Kartal ise konuşmakta zorluk çekerek sadece, “Şikayetçiyim” dedi. Kazada yaralanan Begüm Kartal’ın arkadaşı Hanife Nur Toso’da ifadesinde, “Olay günü Begüm, Hamza ve ben ders çalışmış, eve dönmek için otobüs durağında bekliyorduk. Birden şiddetli bir ses duydum. Sesin geldiği yöne baktığımda gri renkli bir aracın kayarak bize doğru geldiğini gördüm. Araç hepimize çarptı” dedi.

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA BEGÜM ÜZERİMDEYDİ"

Müşteki Sadire Genç ise ifadesinde aracın çok hızlı olduğunu söyleyerek, “Bizim aracı fark etmemizle aracın bize çarpması bir oldu. Çok hızlıydı” dedi. Müşteki Selahattin Çalışçı da sanığın ifadesinde yalan söylediğini iddia ederek, “Trafikte yoğunluk yoktu. Yol boştu. Ayrıca kazanın ardından kimseye yardım etmedi. Aracı bırakıp kaçtı gitti” dedi. Müşteki Sevim Akbaş ifadesinde kaza anını hatırlamadığını, gözlerin açtığında yolda yattığını söyleyerek, “Begüm de benim üzerimdeydi. Her yeri kan içindeydi. Onu kenara çekip kalkmaya çalıştım” dedi.

"ARKADAŞI SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI"

Kazanın ardından olay yerine giden iki polis memuru da duruşmada tanık olarak dinlendi. Polis memurları olay yerine gittiklerinde kaza yapan şoförü sorduklarında başka birinin yanlarına geldiğini söyleyerek, “Ancak ekip otosunda emniyete giderken çok sayıda kişinin yaralandığını ve birinin durumunun ağır olduğunu duyunca aracı kendisinin sürmediğini itiraf etti” dedi.

Polis memurları Taner Ak isimli kişinin kendilerine, “Bana kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu söylemişti. Alkollü olduğu için de benim gelmemi istemişti” dediğini anlattılar. Polislerden sonra tanık olarak dinlenen Taner Ak ise olay yerine arkadaşına yardım etmek için gittiğini, suçu üstlenmediğini söyleyince mahkeme başkanı, “Namusun üzerine yemin ettin. Bak bir genç kız vefat etmiş, onlarca yaralı var. Doğruyu söyle” dedi. Ancak tanık, “Oraya kendi aracımla gitmiştim. Polisler aracın sahibi kim diye sorunca beni soruyorlar sandım. Ondan aracın sahibi benim dedim. Suçu üstlenmek gibi amacım yoktu” dedi. Alınan savunma ve ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

"ÇOCUKLAR, GENÇLER YAŞASIN"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Begüm Kartal’ın babası Haluk Kartal, kızının organlarıyla 4 kişinin hayata tutunduğunu söyleyerek, “Davanın ilk duruşmasının 4 Kasım olduğu açıklandığında, öyle de denk geldi bildiğiniz gibi 3 – 9 Kasım haftası organ bağışı haftası bu haftanın içinde de yine bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize” dedi. Kartal verilecek kararın adil ve örnek olmasını istediğini söyledi. Anne Melek Kartal ise, “Benim kızım şu an 4 kişide yaşıyor. Daha da fazla çocuklar, gençler yaşasın. Ne olur, buna biraz dikkat edelim” diyerek gözyaşı döktü.

