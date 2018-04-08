Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
3 beyazdan biri tehlikeli değilmiş! Karatay yine ezber bozdu
3 beyazdan biri tehlikeli değilmiş!...
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona Eriyor!
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona...
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
Süt içmek o hastalığa sebep...

Üniversite katliamında şok detay: Korkudan odasına 2. kapı açtırmış!

Eskişehir'de üniversitede 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın akademisyenleri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Dekan Vekili odasına 2. kapı açtırırken, Dekan Yardımcısı "Odamı basarsa 1. kattan atlarım" diyormuş

Üniversite katliamında şok detay: Korkudan odasına 2. kapı açtırmış!

Eskişehir'de üniversitede 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın akademisyenleri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Dekan Vekili odasına 2. kapı açtırırken, Dekan Yardımcısı "Odamı basarsa 1. kattan atlarım" diyormuş

08 Nisan 2018 Pazar 10:19
Üniversite katliamında şok detay: Korkudan odasına 2. kapı açtırmış!
banner404

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar tabancayla 4 akademisyeni öldürmüştü. Saldırganın katliamından önce bazı akademisyenlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, YÖK Başkanlığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlüklerine yaptıkları suç duyuruları, katliamın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Suç duyurusunda akademisyenlerin ölüm tehdidi aldığı anlatılmasına rağmen Bayar'la ilgili dosyaların tek tek kapandığı belirlendi.

FETÖ TETİKÇİSİ Mİ?

Suç duyurusu dilekçesindeki "Volkan Bayar'ın fakültede 'Kafamın tasını attırmasınlar her şey 24 kurşuna bakar' diye bağırdığı duyumlarına sahibiz. Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Yücel odasına ikinci kapı açtırırken, Dekan Yardımcısı Fatih Bektaş 'Odamı basarsa birinci kattan atlarım' demektedir. BİMER ve CİMER'e bu şahısla ilgili yapılan şikâyetler üniversite yönetimince işleme alınmıyor. Bu durum üniversite yönetiminin bu şahsı FETÖ kumpasçısı olarak kullandığı izlenimi vermektedir. Bu kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yönetimi ile ilişkileri ve FETÖ tetikçisi olup olmadığı araştırılmalıdır" ifadeleri dikkat çekti.

FETÖ EVLERİNDE KALMIŞ

Tüm şikayetlere ve 'ölüm tehdidi bildirimleri'ne rağmen Bayar hakkında işlem yapılmadığı anlaşıldı. Aynı fakültede görevli iki akademisyen tarafından YÖK'e yapılan başvuruya göre Bayar, 3 Ekim 2016'da Eskişehir KOM Şube'de ifade verdi. İfadesinde, yurt dışı eğitimi sırasında Uşak Üniversitesinde öğretim görevlisi olan T.T. ile aynı evde kaldığını, T.'nin FETÖ'cü olduğunu, yurt dışında FETÖ evlerinde kaldığını ve aylık 550 dolar kira verdiğini beyan etti. Bayar, FETÖ yargılamalarının yapıldığı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde de FETÖ evlerinin kira miktarlarını ve konumlarını tek tek bildiğini söyledi. Bayar hakkında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden önce görevli olduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde de meslektaşlarına yönelik tehditleri nedeniyle idari soruşturma açıldığı belirtildi.


ASILSIZ İHBARLAR

YÖK'e yazılan şikayet dilekçesine göre Bayar, çeşitli kanallar üzerinden defalarca ihbarlarda bulundu. Dilekçede Bayar için "Kendisi 9 yaşındayken, yurt dışında eğitim gören hocalarının o dönemde FETÖ/PDY örgütüne ait evlerde kaldığını dahi bildiğini beyan eden ve birçok asılsız kurgusal iddialarda bulunan bu şahsın beyanlarına rektörlük tarafından ne suretle itibar edildiği anlaşılamamaktadır" denildi.

EĞİTİMCİLERİ İHBAR ETTİ

Volkan Bayar'ın savcılık soruşturması kapsamında 2016'da ifadesi alındı. İfadesinde Osmangazi Üniversitesi'nde Enstitü Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Aypay ile ilgili, "Aypay bana açtığı soruşturmayı ceza vermeden kapattı. Çünkü kendisine FETÖ'cü olduğunu belirttim" dedi. Aypay bu ifadelerin ardından üniversiteden ihraç edildi. Volkan Bayar sayısız ihbar dilekçelerinde üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapan 45 akademisyenin 24'ünün ismini FETÖ'cü diye verdi. Ancak dört akademisyen hakkında idari soruşturma başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilerden ikisi üniversiteden ihraç edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirÜniversiteKatliamBİMER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca'da şehit düşen uzman çavuşla ilgili kahreden detay!
Çukurca'da şehit düşen uzman çavuşla ilgili kahreden detay!
Akın akın gelmişler! Bakanlık düğmeye bastı, gönderiliyorlar
Akın akın gelmişler! Bakanlık düğmeye bastı, gönderiliyorlar
İtfaiye ekipleri 2 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
İtfaiye ekipleri 2 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim