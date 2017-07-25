Üniversite kampüsü değil Basmane

İZMİR'DEKİ üniversitelerde öğrenim gören birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisi, tez konusu seçtikleri tarihi Basmane semtinin sokaklarında araştırma yapıyor. Öğrenciler bu tarihi sokaklarda dolarak öncelikle semti keşfetmeye çalışıyor. Sadece tarih, arkeoloji eğitimi alanlar için değil mimarlık eğitimi alan öğrenciler için de bu semt ilham kaynağı oluyor. Son dönemde adı çoğunlukla mültecilerle anılan semtte yaşayanlar, üniversitelerin bu ilgisinden son derece memnun oluyor.