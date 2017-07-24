Üniversite aşkına 2 gün 2 gece düğün

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Psikoloji öğretmenliği bölümünde 3 yıl önce mezun olduktan sonra memleketi Hakkari'de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Cihat Erkaya, aynı üniversitede Tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan Sevcan Yalçın, 2 gün 2 gece süren düğünle hayatını birleştirdi. Çift için Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'ndeki Otogar meynanında gerçekleştirilen düğün törenine katılan yüzlerce davetli gelin ve damada takı takmak için sıraya girdi. Düğüne katılanlar halay çekerek eğlendi.
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