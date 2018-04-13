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"Umre'ye götüreceğiz" deyip Urfa ve Antep'i gezdirip geri getirdiler

Kahramanmaraş Elbistan'da umre ziyareti için turizm şirketiyle anlaşan 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra geri getirildi

"Umre'ye götüreceğiz" deyip Urfa ve Antep'i gezdirip geri getirdiler

Kahramanmaraş Elbistan'da umre ziyareti için turizm şirketiyle anlaşan 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra geri getirildi

13 Nisan 2018 Cuma 09:26
"Umre'ye götüreceğiz" deyip Urfa ve Antep'i gezdirip geri getirdiler
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 KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için turizm şirketine başvuran 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi.

UMRE'YE GİDECEK KAFİLEYİ ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE DOLAŞTIRIP GERİ GETİRDİLER

 Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere iki otobüsle yola çıkardı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldı.

KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEKLERDEN KİŞİ BAŞI 690 DOLAR ALDILAR

Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi. Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.


KAYSERİ'DE UÇAĞA BİNDİRECEKLERDİ

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti. Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler." ifadesini kullandı. Öte yandan polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşElbistanUmreUrfaAntep
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