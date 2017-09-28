Ümit Özdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne gelen fahiş zam için attığı tweet

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) 2018 yılında yapılacak olan yüzde 40’lık zam milyonlarca araç sahibini isyan ettirdi. Yüzde 40 gibi rekor bir zam sonrası vatandaşlar duruma sosyal medyadan isyan etti. Ümit Özdağ ise konuya farklı bir boyuttan ele aldı. Özdağ'ın fahiş MTV zammı ile ilgili attığı tweet sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı. Özdağ, MTV zammını, hükümetin astronomik harcamalarından kaynaklı olduğunu iddia etti. İşte Özdağ'ın attığı o tweet:
Prof. Dr. Ümit Özdağ ✔@umitozdag
Motorlu taşıt vergisinin artması kışlık saray yazlık saray uçaklar ihtişam ile yapılan israfın faturasının halkın sırtına yüklenmesidir.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.