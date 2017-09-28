Ümit Özdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne gelen fahiş zam için attığı tweet

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) 2018 yılında yapılacak olan yüzde 40’lık zam milyonlarca araç sahibini isyan ettirdi. Yüzde 40 gibi rekor bir zam sonrası vatandaşlar duruma sosyal medyadan isyan etti. Ümit Özdağ ise konuya farklı bir boyuttan ele aldı. Özdağ'ın fahiş MTV zammı ile ilgili attığı tweet sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı. Özdağ, MTV zammını, hükümetin astronomik harcamalarından kaynaklı olduğunu iddia etti. İşte Özdağ'ın attığı o tweet: