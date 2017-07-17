Uluslararası Af Örgütü üyesi 10 kişi adliyede

ADALAR İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Adalar Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden Büyükada’da bir otelde ’eğitim programı’ adı altında düzenlenen toplantıya baskın yapmış, operasyonda 8’i Türk, 1’i Alman, 1’i İsveç vatandaşı olan toplam 10 şahsı gözaltına almıştı. 5 Temmuz günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.