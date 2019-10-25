Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Yine Türkiye'yi hedef aldılar

ULUSLARARASI Af Örgütü'nün bugün yayımladığı skandal rapor, "Savaş bölgesine gönderildiler: Türkiye'nin Suriyeli mültecileri yasa dışı biçimde sınır dışı etmesi" başlığını taşıyor.Bu küstah raporu hazırlayan Af Örgütü, Temmuz ayından bugüne çok sayıda kişiyle görüşülerek hazırlandığını iddia etti.Raporda, Türk polisinin bazı Suriyeli mültecileri döverek ya da tehdit ederek, gönüllü olarak ülkelerine dönmek istediklerini deklare ettikleri formlar imzalamaya zorladığı öne sürülürken kaç Suriyeli mültecinin bu belgeleri imzalayarak ülkelerine döndüklerine dair resmi bir veri yok.

Raporda, Af Örgütü'nün en az 20 kişinin zorla sınırdışı edildiğini belgelediği bilgisi de yer alıyor. Af Örgütü; Türk yetkililerin, Suriye'ye dönenlerin hepsinin bunu gönüllü yaptıklarını iddia ettiklerini ve dönenlerin sayısını 315 bin olarak açıkladıklarını kaydediyor.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNİ GÖRMEDİLER

Uluslararası Af Örgütü'nün Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Anna Shea, Türkiye'nin 8 yıldan uzun süredir 3 milyon 600 binden fazla Suriyeliyi ağırladığı için takdiri hak ettiğini ancak bu cömertliği, uluslararası hukuka da aykırı şekilde insanları sınırdışı edip aktif savaş bölgesine göndermek için bahane olarak kullanamayacağına dair küstahça bir açıklama yaparak, "Türk yetkililer, insanları zorla Suriye'ye göndermeyi durdurmalı ve bu şekilde sınırdışı edilenlerin yeniden güvenli bir şekilde Türkiye'ye girebilmelerini, gerekli hizmetlere yeniden erişebilmelerini temin etmelidir." dedi.

SAVAŞ SUÇU YALANINI DA UYDURMUŞLARDI

Uluslararası Af Örgütü geçen hafta da, Türk ordusunun ve Türkiye destekli Suriyeli silahlı grupların Barış Pınarı Harekâtı sırasında savaş suçları işlediğini ve buna ilişkin kanıtlar topladığını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri bu küstah açıklamalara sert tepki göstermişti.