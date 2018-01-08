Uludağ'da zamana karşı yarışta mutlu son! Askerler omuzlarında getirdi

Bursa'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtarılmıştı. Geride kalan 3 kişi ise sabah saatlerinde yeniden başlatılan kurtarma çalışmalarıyla helikopterle kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bursa Uludağ' da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 3 kişi sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Askeri helikopterle bulundukları bölgeden alınan 3 kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



GECEYİ EKSİ 5 DERECEDE GEÇİRDİLER

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken uçurumda mahsur kalan ve geceyi eksi 5 derece soğukta ormanda geçiren 3 kişi, helikopterle kurtarıldı.

Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi'nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi'nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu.



KARDAN EV YAPTILAR

Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istenmişti. Eskişehir'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle alçalamamıştı.

Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı.



HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Biri hafif yaralı 3 kişinin kurtarma helikopteriyle kurtarıldığı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.